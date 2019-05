Inserita in Cronaca il 12/05/2019 da Direttore Concorso Naz. Giovani Musicisti Si è tenuto a Buseto Palizzolo (TP), nei giorni 10 e 11 maggio, il 4° Concorso Nazionale per Giovani Musicisti, organizzato dall´associazione musicale “Giacomo Candela” di Buseto Palizzolo, col patrocinio della Regione Siciliana e del Comune di Buseto Palizzolo, in memoria di Salvatore Capizzi e Antonino Maiorana, musicisti busetani prematuramente scomparsi. Chiaro è come il Concorso di Buseto Palizzolo stia diventando un evento sempre più atteso: si registra, di anno in anno, un aumento tanto della qualità che del numero di partecipanti, che quest´anno ha superato il centinaio!

Questo evento si aggiunge, infatti, al resto delle attività che la medesima associazione organizza, ormai da anni, per i giovani musicisti, distinguendosi così tra le numerose entità musicali presenti nel territorio trapanese.

La giuria scelta per il concorso, costituita da musicisti di chiara fama come Franco Foderà, pianista e insegnante presso il Conservatorio “A. Scontrino” di Trapani, Francesco Barbaria, saxofonista e docente presso il liceo musicale “Fazio – Allmayer” di Alcamo, Salvatore Buetto, per 43 anni 1° Flauto dell’Orchestra del Teatro Massimo di Palermo, Giovanni Guttilla, Tromba dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, Giuseppe Adamo, docente presso l’I. C. “Nunzio Nasi” di Trapani, Paolo Scanabissi, pianista e docente presso il Conservatorio “A. Scontrino” di Trapani, Vito Baschi, violinista e docente presso il Conservatorio “A. Scontrino” di Trapani, ha valutato in modo attento, preciso ed obiettivo i partecipanti.

Il concorso prevede, infatti, oltre al premio speciale “Salvatore Capizzi - Antonino Maiorana”, un vincitore per ogni sezione (archi, fiati, pianoforte, chitarra, musica da camera) e l´assegnazione di premi speciali come il premio speciale Fe. Ba. Si., premio miglior SMIM e un premio speciale per il miglior trombonista/eufonista del concorso.

I vincitori della quarta edizione del Concorso sono stati: per la sezione Archi Antonio Stellino di Alcamo e Laura Sabella di Castellammare del Golfo, per la sezione Fiati Sofia Fazio di Valderice, Aurelio Mutolo di Partinico (PA), Giuseppe D’Alberti di Castelvetrano e Marco Caterina di Caltabellotta (AG), per la sezione Pianoforte Eleonora Gallo di Calatafimi Segesta, Martino Di Benedetto di Castellammare del Golfo e Luigi Fiore di Porto Empedocle (AG), per la sezione Chitarra Chiara Mazara di Calatafimi Segesta, infine per la sezione Musica da Camera il trio Chorikoí - Martina Licari, Martina Mazzola e Giambartolo Porretta di Montelepre (PA).

Il premio speciale Salvatore Capizzi - Antonino Maiorana, offerto dal Comune di Buseto Palizzolo e consegnato dal sindaco Roberto Maiorana, è stato assegnato al pianista Martino Di Benedetto, mentre il premio per il miglior trombonista è stato assegnato a Ruben Del Picchia di Borgetto (PA).

I musicisti premiati si sono, infine, esibiti nella serata di sabato 11 maggio durante la cerimonia di premiazione, svoltasi anch´essa presso l´auditorium “A. Manzoni” di Buseto Palizzolo.

Prossimo appuntamento maggio 2020 con la quinta edizione del concorso.