Corruzione-Montante= on. Palazzotto (Sinistra): Pd non può stare in silenzio. condanna Montante è condanna a classe politica Sicilia

“La pesante condanna di Montante è una condanna all’intera classe politica siciliana.” Lo afferma Erasmo Palazzotto de La Sinistra . “Il Partito Democratico - prosegue l’esponente della sinistra - che è stato al centro di un sistema corruttivo di queste dimensioni ha il dovere di spiegare come è stato possibile.” “Il silenzio - conclude Palazzotto - non è un’opzione”

Lo rende noto l’ufficio stampa di SI

Roma, 12 maggio 2019 ore 14.30