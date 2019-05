Inserita in Sport il 12/05/2019 da Direttore Alessio Sundas preme per avere un incontro con i Della Valle Dopo l´ennesima sconfitta con relativa contestazione alla proprietà, il manager Alessio Sundas accelera per organizzare un incontro con i vertici della Viola. La situazione in casa gigliata, infatti, si fa molto complicata e anche incandescente. Nella giornata di oggi i tifosi in contestazione hanno messo in scena un flash mob con striscioni con eloquente richiesta ai Della Valle di andare via. Le parole di ieri non sono per niente piaciute alla tifoseria che in coro hanno chiesto la cessione del club.

"Io amo la Fiorentina e soffro nel vedere una tifoseria così arrabbiata -dichiara Alessio Sundas titolare della Sport Man- Della Valle, grazie per questi anni ma ora, per il bene di Firenze, incontriamoci. Ti porto qualche imprenditore interessato".

Vediamo nelle prossime ore cosa accadrà ma sicuramente siamo ad un punto di non ritorno per la famiglia Della Valle e la tifoseria della Fiorentina.