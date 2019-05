Inserita in Politica il 11/05/2019 da Direttore Elezioni Universitarie, Fare Per Cambiare candidata al Dipartimento di Scienze Politiche Ci sarà anche Fare Per Cambiare nella tornata Elettorale Universitaria del prossimo 14 e 15 Maggio, lŽAssociazione Socio-Politica che da circa 2 anni porta avanti diverse attività sul territorio, ha deciso di scendere in campo per queste Universitarie ed ha deciso di farlo, in coerenza con quanto fatto sin ora, con un programma che pone al centro il rilancio dellŽUniversità e dei Dipartimenti, valorizzando gli studenti e facendo si che da unŽUniversità di qualità possa nascere una città di qualità, non solo nel futuro ma sopratutto nel presente.

Il "nucleo" di Fare Per Cambiare è al Dipartimento di Scienze Politiche, dove si conta una lista composta praticamente dalla sola sigla dalla F bianca, seguono poi altri candidati al Dipartimento di Ingegneria e di Infermieristica. Tra le proposte di Fare Per Cambiare, la cui realizzazione risulta già avviata, vi è: Miglioramento dei Corsi Magistrali: dei Corsi Magistrali di qualità garantiscono una formazione di qualità, permettendo agli studenti di proseguire i loro studi allŽinterno dellŽUniversità di Messina senza essere costretti ad "emigrare" in cerca di offerte formative migliori, ciò genererebbe altresì attrattività e prestigio non solo per lŽUniversità ma per la città tutta, in tal senso sono già stati raccolti i dovuti dati e le soluzioni attuative risultano in corso di realizzazione Aule autogestite: maggiori Aule Autogestite e meglio attrezzate, che consentano agli Studenti di poter meglio studiare allŽinterno del proprio Dipartimento, anche con prolungamento degli orari di chiusura. Istituzionalizzazione degli appelli di Marzo e Maggio: basta con le battaglie annuali per 2 appelli che ogni anno si dimostrano fondamentali! Gli appelli di Marzo e Maggio hanno dimostrato essere utili e funzionali, perché non istituzionalizzarli? App UniMe: un app che porti lŽintero sistema di gestione Esse3 su smartphone, così da poter avere la propria vita universitaria a portata di tap! Siamo già in contatto con gli enti preposti A tutte queste proposte si accompagna la quotidiana attività di ascolto e risoluzione dei problemi, un modus operandi che caratterizza Fare Per Cambiare, un modus operandi che vogliamo portare dentro lŽistituzione Universitaria, ampliando a piccoli passi lŽimpegno Sociale e Politico che ci contraddistingue e concretizzando sempre lŽattuazione di soluzioni create con raziocinio, con dati, che rispondano direttamente alle esigenze della cittadinanza e con essa siano attivamente condivise.

Fare Per Cambiare ha aderito alla coalizione Maestrale per le Universitarie 2019, si voterà il 14 ed il 15 Maggio nelle sedi dei rispettivi Dipartimenti tramite un Tablet o un PC, lŽinfografica sul voto è riportata in allegato alla presente.

I Candidati, al Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, sono: Alfredo Mangano Andrea Giannino Fabrizio Manfredi Fabio Severo Valentina La Bua Antonino Abate Damiano di Giovanni Domenico Bertino Fatima Ezzahra Ban El Haq Francesco Calatozzo Giusy Minuto Miriam Farhane Al Consiglio di Dipartimento di Ingegneria il candidato è Davide Ciraolo, mentre al Consiglio di Dipartimento di Infermieristica la candidata è Grazia Micalizzi.

La lista ai Consigli di Dipartimento porterà il nome ed il logo della coalizione, cioè Maestrale.

Agli Organi Superiori Fare Per Cambiare non ha espresso candidati ma preferenze, che si sostanziano nel supporto a Ludovico Irrera allo CSASU, Calogero Collura al Senato Accademico, Vera Gregoli al CDA e Kevin Bonasera allŽERSU. Al CNSU lŽunica candidata Messinese risulta essere Alessandra Rundo.

Votare è importante, è fondamentale, da un Università di qualità passa il presente ed il futuro della nostra città, dalla valorizzazione dei Dipartimenti passa la qualità degli insegnamenti, un Università a misura di studenti è un Università a misura di futuro, un Università che unisce Studenti e Docenti verso un unico obiettivo è un Università che lavora bene verso una formazione competitiva, noi lo vogliamo, noi vogliamo farlo.

-Fare Per Cambiare

www.farepercambiarelag.com