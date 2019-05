Inserita in Cronaca il 11/05/2019 da Direttore Marsala - Divieto di sosta in via Sibilla Lunedì prossimo, 13 Maggio, sarà vietato sostare in via Sibilla dalle ore 7 alle ore 17. Lo ha stabilito il Comando della Polizia Municipale con proprio provvedimento al fine di consentire il ripristino, sulla stessa strada - ora completamente asfaltata - della segnaletica orizzontale (strisce blu, bianche...).