Inserita in Politica il 10/05/2019 da Direttore

Rifiuti, l´assessore Pierobon: vertice su impianti nel Trapanese, sinergia coi sindaci per accelerare interventi

Un vertice nella sede dell’assessorato regionale all’Energia e servizi di pubblica utilità per aiutare i Comuni della provincia di Trapani a risolvere i disagi nel settore rifiuti. L’incontro si è svolto ieri a Palermo alla presenza del prefetto di Trapani, Tommaso Ricciardi, del sindaco di Marsala Alberto Di Girolamo, del sindaco di Partanna e presidente della Srr Trapani Sud, Nicolò Catania, del sindaco di Campobello di Mazara, Giuseppe Castiglione, di un funzionario della Srr Trapani Nord e dell´assessore regionale Alberto Pierobon.

In provincia di Trapani si sono verificati problemi soprattutto nel trattamento dell’umido per una serie di cause concomitanti: il sequestro di Sicilfert a Marsala, il fallimento che ha portato alla chiusura dell’impianto del Polo di Castelvetrano, guasti che si sono verificati in impianti di altre province. E siccome sull’impiantistica il governo regionale sta recuperando i gravi ritardi del passato, si lavora per trovare soluzioni immediate.

“Abbiamo discusso proposte che affrontano il problema nel breve e nel lungo periodo – spiega Pierobon – sul fronte Sicilfert stiamo continuando a lavorare e a dialogare con l’amministrazione giudiziaria e restiamo cauti ma fiduciosi. Sul Polo di Castelvetrano invece sono state esaminate tutta una serie di possibili azioni per consentire ai sindaci di tornare a utilizzare un impianto che potrebbe eliminare i problemi di questi ultimi giorni dando nuovo impulso alla raccolta. Nel frattempo stiamo procedendo con conferenze di servizio su Trapani per accelerare gli interventi anche in città. C’è grande disponibilità da parte del governo Musumeci - prosegue l´assessore - e continuiamo senza sosta a lavorare per trovare la strada più idonea a livello normativo, più rapida e trasparente per offrire ai cittadini un servizio sempre più efficiente”.





Palermo, 10 maggio 2019