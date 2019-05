Inserita in Politica il 10/05/2019 da Direttore La solidarietà dei giornalisti cattolici dell´Ucsi Sicilia al collega Scariolo L’Ucsi Sicilia "Unione Cattolica Stampa Italiana" in tutte le sue componenti, appreso l´atto intimidatorio inferto al giornalista Gaetano Scariolo, cronista del Giornale di Sicilia, entrato nel mirino della malavita organizzata per la sua attività giornalistica, esprime vicinanza e incondizionata solidarietà umana.

I giornalisti cattolici di Sicilia sostengono e sono solidali con il collega Scariolo, esprimono la loro preoccupazione e chiedono alle istituzioni il massimo impegno per fare luce sull´ennesima intimidazione ai giornalisti siciliani. “Non ti lasceremo solo" – ha detto il presidente regionale dell’Ucsi Sicilia Domenico Interdonato – Gaetano, che con la sua attività giornalistica di frontiera porta avanti il giornalismo d´inchiesta e di denuncia, non fa altro che svolgere bene la sua missione di giornalista ”.

La solidarietà al cronista Gaetano Scariolo, è stata manifestata anche da Salvatore Di Salvo, presidente della sezione Ucsi Siracusa, che è anche componente della Giunta Nazionale e Consigliere Nazionale assieme al collega Gaetano Rizzo.

Siracusa, 10 maggio 2019