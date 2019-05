Inserita in Cronaca il 10/05/2019 da Direttore MARINA MILITARE: IL CACCIATORPEDINIERE ANDREA DORIA IN SOSTA A MESSINA La sosta al termine dell’esercitazione Mare Aperto Segui le novità della #MarinaMilitare live su Twitter (@ItalianNavy #ProfessionistiDelMare #ilTuoFuturoèilMare) o sul sito della Marina Militare (www.marina.difesa.it)



Da sabato 11 a lunedì 13 maggio 2019, il cacciatorpediniere Andrea Doria sarà ormeggiato nel porto di Messina, al termine dell’esercitazione Mare Aperto 2019, che ha impegnato gli equipaggi di un consistente dispositivo aero-navale della Marina Militare e di Marine Alleate in un´attività addestrativa condotta dal Comando in Capo della Squadra Navale nel Mar Tirreno. Oltre 6300 gli uomini e donne impegnate nell’esercitazione. Durante la sosta nave Doria sarà visitabile sabato 11 e domenica 12 maggio dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00.

Approfondimenti Cacciatorpediniere Andrea Doria È uno dei due cacciatorpediniere lanciamissili della classe Orizzonte, frutto di un programma di collaborazione con la Marina francese. L’unità è stata varata il 14 ottobre 2005 presso i cantieri navali di Riva Trigoso. Con un equipaggio di 196 uomini e donne, una lunghezza di oltre 150 metri e un dislocamento a pieno carico superiore alle 7000 tonnellate, nave Doria è l’espressione di tecnologie di ultima generazione, impianti missilistici e di artiglieria all’avanguardia nonché un fiore all’occhiello dell’Industria nazionale. Oltre ad essere specificatamente progettata per la difesa aerea, la nave può svolgere ruoli di comando e controllo anche in situazioni di crisi ed emergenza umanitaria, potendo contare su numerosi apparati di comunicazione tradizionale e satellitare. La nave, inoltre, partecipa ad operazioni di presenza e sorveglianza marittima a tutela degli interessi nazionali.