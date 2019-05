Inserita in Politica il 10/05/2019 da Direttore Marsala. Incidente mortale sul lavoro Tumbarello (Uil): “Necessarie maggiori misure di sicurezza e prevenzione”



“L’ennesimo incidente mortale sul lavoro in provincia di Trapani dimostra come le misure di sicurezza sul lavoro, la prevenzione degli incidenti e i controlli siano ancora insufficienti”. Lo afferma il segretario comunale della Uil di Marsala Giuseppe Tumbarello in seguito a un incidente avvenuto a Marsala, dove un antennista specializzato di 56 anni è deceduto cadendo da un tetto sul quale stava lavorando.

“La Uil – afferma Tumbarello – ha sempre sostenuto la necessità che tutti gli attori della prevenzione collaborino in maniera proficua per una corretta applicazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro. A livello nazionale il sindacato ha chiesto al Governo l’individuazione di una strategia che, creando una rete, impegni istituzioni, organi di vigilanza, datori di lavoro, rappresentanti dei lavoratori e lavoratori, affinché le prescrizioni normative non rimangano astratte, ma vengano tradotte in buone pratiche, e – conlcude - perché il diritto al lavoro sia tutelato in modo concreto anche con riferimento alla salute e sicurezza”.