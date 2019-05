Inserita in Sport il 10/05/2019 da Direttore Marsala Calcio: Per la Semifinale Playoff sarà agibile l´intera gradinata dello Stadio La S.S.D. Marsala Calcio a R.L. comunica che, con il verbale del 10 maggio 2019, la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e Trattenimento, ha certificato il definitivo parere favorevole all´agibilità dello stadio municipale “Nino Lombardo Angotta”, ampliandone la capienza a 4384 posti a sedere così suddivisi:

n° 2111 Gradinata Settore Distinti n° 733 Gradinata Settore Ospiti n° 1500 Tribuna

Secondo le disposizioni di legge, essendo la capienza complessiva inferiore alle 5000 unità, la Commissione Comunale è l´organo competente sull´agibilità (a differenza della Commissione Provinciale, competente su impianti più capienti), quindi il nulla osta è da considerarsi definitivo.

La Società invita quindi la cittadinanza tutta ha partecipare alla Gara Unica di Semifinale Playoff di Serie D Girone I 2018-2019 fra il Marsala Calcio ed il Portici 1906 in programma domenica 12 maggio 2019 alle ore 16:00, con la prevendita attiva ogni pomeriggio dalle 16:00 alle 19:00 presso la segreteria dell´impianto.

Tagliando Tribuna € 10 Tagliando Gradinata €5 Tagliando Settore Ospiti €10

Marsala, 10/05/2019