Inserita in Cronaca il 09/05/2019 da Direttore Un brindisi per ritrovare lo Spirito di Messina Il 9 maggio, Festa dell’Europa, a Messina, Bruxelles e Francoforte



Il 9 maggio, Festa dell’Europa, in tre diverse città – Bruxelles, Francoforte e Messina - si è brindato per ricordare lo “spirito di Messina”. Fu infatti a Messina, in casa del Ministro degli Esteri Gaetano Martino, che si raggiunse il primo accordo che diede vita alle istituzioni comunitarie. Al termine di una prima cena informale, tra i rappresentanti di Francia, Germania, Belgio, Olanda e Lussemburgo, quando tutto sembrava ancora impossibile, difficile e lontano si dice che apparve sul tavolo un liquore a base di limoni. E come per magia in una notte stellata, sullo stretto di Messina, nacque l’Europa. A Messina l´evento organizzato da Francesco Lo Cicero, con il supporto di Mario Princiotta, ha visto la partecipazione dell´on. Bernadette Grasso e dell´assessore del Comune di Messina Carlotta Previti. L´on. Grasso prima del brindisi ha fatto un breve intervento di saluto per ricordare l´importanza dell´Europa e dello spirito europeo, nato a Messina grazie all´on. Gaetano Martino, inoltre si è congratulata con il responsabile europeo dell´evento Francesco Buttà, originario di San Fratello e con l´Azienda produttrice dell´eccellente liquore al limone "Spirito di Messina". L´assessore Previti ha evidenziato i valori dell´Europa portatrice di pace, l´unione europea ha garantito in questi anni stabilità e l´impegno deve proseguire su questa strada per garantire la crescita. Lo Cicero, ha portato i saluti di Francesco Buttà e ricordato gli scopi dell´Associazione "Cabriniland" di Lodi, la quale promuove iniziative dedicate agli italiani emigrati all’estero. Prima del brindisi è intervenuto Domenico Interdonato direttore del "Progetto Sicilia nel Mondo", il quale ha evidenziato il legame indissolubile della Sicilia con i siciliani che vivono nel mondo, "il loro è un cordone ombelicale che non si è mai spezzato, il futuro dell´Europa è la federazione, gli stati devono fare un passo indietro e lasciare la gestione a dei ministeri europei, Esteri, Difesa, Sicurezza ed Economia, questa è la strada giusta per evitare possibili disgregazioni e magari fare rientrare la Brexit Inglese". Per l’occasione, si è realizzata una edizione limitata e fuori commercio di un liquore artigianale, che racchiude aromi, profumi e sapori del Mediterraneo, privo di estratti o essenze coloranti “Lo Spirito di Messina”. Si è brindato – alle 18.30 - nelle tre città, collegate in diretta social: a Bruxelles, nei locali di "Maison Sensi" in Rue de la Regen- ce, 13, a Francoforte nelle sale di "Vito´s", in Europa-Allee, 140 e a Messina, al ristorante "Gattopardo". Da Francoforte Francesco Buttà presidente dell´Associazione CabriniLand, ha dichiarato: "ho voluto creare, quest’anno, il brindisi allo “Spirito di Messina” per ritrovare quella stessa magia, quell’insieme di collaborazioni, unioni e compromessi che nel 1955 aiutò a superare le prime difficoltà in nome di un bene comune europeo".

Messina, 9 maggio 2019