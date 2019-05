Inserita in Cronaca il 09/05/2019 da Direttore GIORNATA DI SILENZIO E CORDOGLIO Ci sembra doveroso in una triste giornata come quella di oggi sospendere le attività di propaganda e, nel silenzio, stringerci intorno alla famiglia di un nostro giovane e caro amico scomparso prematuramente in tragiche circostanze: ne ricordiamo il suo impegno attivo nel mondo del volontariato e il fermento in queste settimane di campagna elettorale in cui è stato al nostro fianco. Riprenderemo le attività nella giornata di domani per arrivare in maniera sobria e rispettosa al comizio finale della serata, per la chiusura della campagna elettorale.

Rinnoviamo la nostra vicinanza alla famiglia. Ciao Matteo...

Salvatore Quinci, lo staff, gli amici di SiAmo Mazara, Partecipazione Politica, Mazara Bene Comune, Osservatorio Politico