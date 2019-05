Inserita in Cronaca il 09/05/2019 da Direttore MARSALA - Domani non si ritira rifiuto organivo zona NORD EMERGENZA RIFIUTI

Persiste ancora l´impossibilità di conferire i rifiuti organici presso l’impianto di compostaggio di Belpasso (CT) e, al momento, la Regione Siciliana non ha disposto valide alternative allo smaltimento della frazione organica mettendo in difficoltà la raccolta in diversi territori dei Comuni dell´isola. Pertanto, si comunica che nella giornata di domani 10 maggio non potrà essere effettuato il ritiro del rifiuto organico nella Zona NORD, invitando i cittadini che vi risiedono a non esporlo. Il ritiro delle altre tipologie di rifiuto (carta, vetro, alluminio, plastica, secco residuo) sarà effettuato regolarmente. Si confida nella massima collaborazione.