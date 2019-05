Inserita in Cronaca il 09/05/2019 da Direttore Sterilizzazione cani gratuita (Valderice) per contrastare il fenomeno del randagismo AVVISO PUBBLICO PER IL CONTRASTO AL FENOMENO DEL RANDAGISMO

Sterilizzazione gratuita per i cani



Il Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell’ASP di Trapani, al fine di contrastare il fenomeno del randagismo, informa i cittadini del Comune di Valderice, che versano in condizioni economiche disagiate, della possibilità di effettuare la sterilizzazione dei propri cani presso il predetto servizio Veterinario ubicato alla Cittadella della Salute di Trapani.

Al fine di poter accedere a tale opportunità si prega di contattare il Settore Politiche Sociali di questo Comune, Via San Barnaba n.43 (0923/892043 - 892060) – Valderice.

Il Sindaco - Dott. Francesco Stabile