Dal 16 al 18 Maggio #FuturaMarsala Tre giorni di formazione, dibattiti, eventi sulla scuola e le città del futuro Parte il countdown per Futura Marsala, la tre giorni di formazione, innovazione e dibattiti sulla scuola del futuro. Un progetto del Ministero dell'Istruzione e coordinato dal Liceo Statale "Pascasino" di Marsala che dal 16 al 18 Maggio vedrà la città riempirsi di studenti, docenti, dirigenti scolastici, esperti nella formazione, nell'innovazione digitale. Proprio ieri a Ravenna, a conclusione della tappa emiliana di Futura, la dirigente del Liceo "Pascasino", Anna Maria Angileri, ha ricevuto il "testimone" in vista di #FuturaMarsala.

“Siamo molto soddisfatti e orgogliosi di ospitare la prossima tappa di Futura nella nostra città. E’ un privilegio coordinare un evento di questa importanza che coinvolgerà studenti, docenti e addetti ai lavori di tutta Italia. Futura Marsala arriva dopo anni di intenso lavoro del “Pascasino” sull’innovazione didattica e sulle buone pratiche per una scuola efficiente e innovativa. Crediamo molto nel progetto Futura. E´ una piattaforma di accelerazione del nostro Paese unica e straordinaria per i nostri giovani”, dichiara Anna Maria Angileri.

Cosa sarà #FuturaMarsala

Oltre quaranta gli appuntamenti tra dibattiti, workshop, simulazioni, laboratori, ma anche concerti, eventi culinari, tutti legati all’innovazione digitale e alla scuola del futuro.

Spicca nel programma il Digital Circus, una struttura sferica trasparente che verrà installata nella centralissima Piazza della Repubblica, dove si terranno laboratori ed esperienze digitali su robotica, droni, simulatori e realtà immersiva. La Piazza e i suoi edifici storici faranno da sfondo al Videomapping, performance musicale in chiave digitale unica nel suo genere.

La Future Zone, un’area espositiva dedicata alle innovazioni, esperienze e buone pratiche della scuola digitale. Spazio anche a workshop formativi per docenti su nuove pratiche per la didattiche nella Teachers Matter. E ancora Students Matter, laboratori per le scuole del primo ciclo attraverso esperienze di coding, robotica, making e intelligenza artificiale. Steam Lab, laboratori sulle materie STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics).

#FuturaMarsala sarà per gli studenti soprattutto un momento per ragionare e confrontarsi sulle città del futuro. Con Model Arena verranno simulati i lavori negoziali di una Commissione delle Nazioni Unite, in lingua inglese, sul tema delle “#cittàsostenibili 4.0 - Unhabitat”. La Civic Arena sarà invece un “hackaton” degli studenti sul futuro del patrimonio culturale e lo sviluppo delle isole del Mar Mediterraneo. Una commissione di esperti al termine della tre giorni decreterà i vincitori di Model, Hackaton e Steam Lab.

I luoghi di #FuturaMarsala

Quella di Marsala è l’unica tappa siciliana del tour di Futura 2019. Spazi espositivi, laboratori, simulazioni nelle splendide location della città: Teatro Impero, Palazzo Grignani, Monumento ai Mille, Complesso Monumentale S. Pietro, Ente Mostra di pittura, Palazzo Fici, Piazza della Repubblica, Piazza del Carmine.

#FuturaMarsala per tutta la comunità scolastica e la cittadinanza, sarà un´occasione unica per raccontare e approfondire i temi della scuola digitale, e per vivere in chiave innovativa la città. Un’occasione unica per gli studenti che avranno modo di confrontarsi e mettersi in gioco.



Il video di presentazione di #FuturaMarsala: https://www.youtube.com/watch?list=PLyrF_X3ZxmlVftK_8StaPdavHP8J-MAxb&v=CpsM1rmL1wc La scheda di #FuturaMarsala sul sito del Miur: http://www.istruzione.it/scuola_digitale/futura-marsala-2019.shtmll

