Agripesca, Toni Scilla: ´Emozionante la riattivazione della tonnara a Favignana, ora serve la giusta quantità di quota tonno da pescare´ Mazara del Vallo – 09 maggio 2019. "Č opportuno complimentarsi con il dipartimento regionale della pesca e con l'assessore Bandiera per la scelta di effettuare una seduta del consiglio regionale della pesca proprio nella maggiore delle isole Egadi in occasione della ripartenza della tonnara fissa.

Č stato davvero emozionante potere comprendere l’importanza socio economica di tale conquista e l’importanza storica, culturale, gastronomica e turistica della cosiddetta mattanza del tonno rosso in chiave moderna e rispettosa della tutela ambientale della risorsa e del mare.

Serve però completare il percorso riuscendo ad ottenere, dal Ministero delle politiche agricole/dipartimento pesca, la quantità di quota tonno da pescare, necessaria per garantire la sostenibilità economica dell’investimento rispetto al mantenimento dei livelli occupazionali e dell’utile d’impresa”.

Questa la dichiarazione del presidente regionale di Agripesca Toni Scilla, a Favignana in occasione del CRP di martedì scorso.