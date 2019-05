Inserita in Politica il 08/05/2019 da Direttore Raccolta differenziata, l´assessore Pierobon: ´I dati sono stati verificati e validati, nel 2017 scostamenti microscopici e ininfluenti´ Palermo, 8 maggio 2019

“I dati a cui si riferisce l’onorevole Trizzino risalgono al 2017 e si discostano da quelli dell’Ispra appena dello 0,8 per cento. Parliamo di uno scostamento del tutto risibile, miscroscopico, che non influenza alcuna delle considerazioni e scelte tecnico-operative del piano rifiuti”. È quanto precisa l’assessore regionale all’Energia e servizi di pubblica utilità, Alberto Pierobon.

“Per altro chi ha esperienza nel settore rifiuti - prosegue l’assessore - sa bene che anche i dati Ispra, che si rifanno ai Mud, avrebbero potuto non essere attendibili o, comunque, essere meno affidabili di quelli degli uffici del dipartimento Acque e rifiuti, oggetto di approfondimenti e incroci spesso effettuati. In ogni caso, a partire dai dati del 2018, per alzare ulteriormente il livello di controllo, abbiamo proposto un approccio ancora più dinamico e dettagliato. Trizzino stia sereno che abbiamo spiegato tutto nel piano rifiuti e riteniamo che il ministero si persuaderà così come Bruxelles, che non ha rilevato nulla su questi aspetti. È bene anche precisare che le premialità assegnate ai Comuni, così come previsto dalla legge, sono state attribuite dopo approfondita verifica e validazione dei dati da parte dell’Arpa, che davanti ai casi di piccoli scostamenti ha effettuato un ulteriore controllo per accertare i dati”.