Inserita in Cronaca il 08/05/2019 da Direttore Marsala - Da ieri e fino a domenica la bandiera della Croce Rossa sventolerà a Palazzo Municipale Oggi, 8 maggio, è la Giornata mondiale della Croce Rossa Anche il Comune di Marsala ha accolto l’invito del segretario generale dell’Anci, Veronica Nicotra, e del segretario generale della Croce Rossa Italiana, Flavio Ronzi, in occasione della Giornata mondiale della Croce Rossa, che ricorre oggi 8 maggio, ed ha esposto a Palazzo Municipale la bandiera dell’Organizzazione mondiale umanitaria di Soccorso. A Marsala il vessillo dell’organizzazione umanitaria internazionale è stato consegnato al Sindaco Alberto Di Girolamo dal Presidente del locale Comitato, dottor Antonino De Vita, che per l’occasione era accompagnato da collaboratori. Subito dopo la donazione della Bandiera della Croce Rossa al Sindaco di Marsala la stessa è stata inserita fra quelle che sventolano a Palazzo Municipale dove rimarrà fino a domenica 12 maggio. Oggi nel Mondo si celebra anche la giornata della Mezzaluna Rossa che opera nei paesi islamici.