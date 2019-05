Inserita in Politica il 07/05/2019 da Direttore Sottosegretario Santangelo: ´Conferenza in Senato: verità e giustizia sulle stragi e sui più grandi misteri del nostro Paese´ Si è tenuta oggi, presso la Sala Nassiriya del Senato della Repubblica, la conferenza stampa di Presentazione del libro "La Bestia" del dott. Carlo Palermo, l´ex procuratore di Trapani scampato al tragico attentato di Pizzolungo in cui rimasero vittime una mamma con i suoi due bambini. Tra i relatori dell´evento promosso dal Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e la Democrazia Diretta, Vincenzo Santangelo, anche il Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, sen. Nicola Morra, l´On. Maria Fida Moro, il Dott. Giovanni Tamburino e la Dott.ssa Antonella Beccaria. "Quello di oggi è stato un appuntamento cui tenevo particolarmente, ispirato dal prezioso contributo frutto di anni di indagini e ricerche del dott. Palermo" così il Sottosegretario Vincenzo Santangelo al termine dell’evento. "Abbiamo ascoltato le importanti testimonianze di tutti i relatori intervenuti, dalla strage di Pizzolungo, fino al caso Moro. Un momento molto toccante è stato il ricordo delle vittime della mafia, degli attentati terroristici e delle altre grandi tragedie del nostro Paese, ancora oggi avvolte nel mistero. Servitori dello Stato che spesso vengono ricordati solo nel giorno delle stragi o dei loro tragici anniversari. Poi il ricordo dei più grandi uomini della storia della nostra Repubblica, sempre più nitido nonostante gli anni che passano. Quello dei magistrati che hanno vissuto le esperienze degli accertamenti in quegli anni: Ciaccio Montalto, Rocco Chinnici, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino. Delle "luci" nella vita per il dott. Palermo, ma che devono esserlo ogni giorno sempre di più anche per tutti noi" ha proseguito il Sottosegretario Santangelo. "Molto emozionante anche la testimonianza di Maria Fida Moro, che ha ricordato quegli anni, da figlia e da cittadina, rammentando con amarezza che ancora oggi il padre non è stato riconosciuto come vittima del terrorismo. Dall’analisi degli atti del dott. Palermo è emerso lo stretto collegamento tra mafia e massoneria, così come tra terrorismo e gli obiettivi della politica internazionale. Un evento in cui si è apertamente parlato di quei poteri e di quelle forze, neanche troppo occulte, che si intrecciano e agiscono silenziosamente condizionando a volte la sovranità dei vari Stati. Quello di oggi è stato un segnale importante, in una delle massime sedi istituzionali, al fine di mettere a nudo le responsabilità di uno Stato che ha bisogno di ritrovare la propria identità. Sono trascorsi decenni, ma non smetteremo mai di rassegnarci. Continueremo a parlarne fin quando non ci sarà verità e giustizia, perché non si può cambiare il presente se non si sciolgono i nodi del passato" ha concluso il Sottosegretario Santangelo.