Intel core di nuova generazione: i notebook top di gamma per gli appassionati di gaming Il fenomeno del gaming è in continua ascesa e proprio da qui giungono le maggiori novità dell'anno in termini di notebook. L'esplosione dell'interattività di gioco avvenuta negli ultimi anni, ha fatto sì che aumentasse la necessità di avere maggiori prestazioni in tal senso. La Primavera porterà una ventata di freschezza grazie alle anticipazioni emerse direttamente dal Game Conference Developers di San Francisco dello scorso Marzo, vero must per del gaming internazionale. La kermesse, oltre ai tanti giochi di prossima uscita, ha messo in luce le novità lanciate da Intel: il colosso americano ha annunciato che tra Aprile e Giugno saranno sul mercato i nuovissimi processori Core di nona generazione della serie H. Una notizia che ha suscitato esaltazione tra i milioni di appassionati di tutto il mondo, impazienti di scoprire i nuovi portatili ad altissime prestazioni. Modelli che promettono di supportare al meglio i contenuti grafici e video, sempre più performanti nei giochi di ultima generazione.

La "rivoluzione" sarà completata sul finire dell'Autunno: non si conoscono ancora per intero le novità che arriveranno entro la fine dell'anno, ma un'idea di massima c'è. Ed è quella relativa ai nuovi processori (iCore5, iCore7 e iCore9), già presenti sul mercato ma ancora "in divenire". Resta infatti da capire quale sarà la sigla completa di ogni modello, per poterne delineare al meglio le caratteristiche tecniche.



Il target dei nuovi notebook e il loro funzionamento

Prima di gettare uno sguardo più dettagliato riguardo alle caratteristiche tecniche dei nuovi notebook, è bene comprenderne l’usabilità e la fascia di prezzo. Stiamo parlando di modelli top sul mercato per quanto riguarda il gaming, per cui le prestazioni vanno supportate da alcuni elementi. Per prima cosa dobbiamo fare riferimento alla connettività, uno dei principali problemi riscontrati dagli appassionati di videogiochi. Per sostenere la continua interattivitàe una minore latenza nelle prestazioni, è necessario dotarsi di un’adeguata connettività: Wi-fi 6 Ax200 (GIG+) sembra la risposta migliore a questa esigenza. Inoltre occorre un accesso ai dati molto rapido, per supportare al meglio il caricamento delle applicazioni e avere un’esperienza di gioco sempre fluida e reattiva: in tal senso risultano utili le schede SSD come Optane Memory H10. Tutto ciò comporta inevitabilmente dei costi maggiori, rispetto a prezzi già di partenza piuttosto alti. Ci si attesta attorno ai 1500 euro, una fascia non certo alla portata di tutti. Infine va considerato che non si tratta di notebook ultrasottili, per via delle ventole molto grandi che vanno applicate per dissipare il calore diffuso sia dalla scheda grafica che dal processore.



Le principali specifiche tecniche dei nuovi modelli

Dopo aver visto gli aspetti che potrebbero scoraggiare alcuni potenziali acquirenti, eccoci ad esaltare le migliori caratteristiche tecniche di questi modelli.

Dalle prime indiscrezioni che emergono pare che il modello di lancio di Intel sarà Core i9 9980HK, laddove i9 identifica il modello del processore, mentre il resto indica la sua generazione. Si tratta di un prodotto di nona generazione che prevede prestazioni superiori rispetto ai modelli passati ma comunque migliorabili. La grande novità consiste nel moltiplicatore sbloccato, che offre l’opportunità di aumentare la frequenza rispetto a quella di fabbrica (overclock), migliorando di fatto le prestazioni. Per farlo bisogna agire direttamente su un numero (definito moltiplicatore), attraverso specifici software. Si può portare un processore da 2,8 Ghz fino a 3 Ghz, con tutti i benefici che può comportare questa migliorìa tecnica. Ci si aspetta inoltre che il nuovo modello abbia un chip a 8 core, due in più rispetto al modello precedente i9-8950HK. Sono voci che attendono ancora una conferma, ma che hanno già fatto sobbalzare dalla sedia tutti gli appassionati.



I migliori notebook per il gaming

Dopo aver visto quali sono le principali novità sul piano tecnico, con l’introduzione di processori sempre più potenti e performanti, passiamo ad analizzare nel dettaglio alcuni tra i migliori modelli di notebook pr gli appassionati di gaming. Iniziamo dicendo che, oltre al processore, ciò che conta maggiormente in un computer “da gioco” sono la scheda Ram e la scheda grafica. Questi due elementi sono imprescindibili per garantire un buon funzionamento dell’apparecchio. Ci sono poi altri aspetti come il display che hanno una loro importanza ma che possono essere secondari in questo caso.

Tra i modelli di notebook top di gamma troviamo l’Hp omen 17: parliamo di un pc che si attesta attorno ai 2mila euro , quindi una fascia di prezzo molto elevata. Basta dare un’occhiata alle sue caratteristiche per capire come questo computer soddisfi al massimo tutti i principali parametri per il gaming: la potenza è garantita da un processore Intel Core i7 770 HQ di sicura affidabilità, mentre la scheda grafica è una Nvidia Geforce Gtx 1070, in grado di supportare anche i giochi più “pesanti”. Non sono da meno la Ram (16 Gb) e la scheda Ssd da 256 Gb (con un Tera di spazio per immagazzinare i dati). Ottimo infine anche il display da 17.3 pollici full hd da 130 Hz antiriflesso e retroilluminato.

Scendendo di prezzo troviamo l’Hp Omen 15, un computer di fascia media il cui costo si aggira poco sopra ai mille euro. Il processore in questo caso è un i5-7300Hq, che grantisce in ogni caso prestazioni elevate. Buona la parte relativa allo storage dei dati (128 Gb SSd e 1 Tera Hhd), mentre la Ram ha una capacità di 8 Gb. A completare il tutto c’è un display è di 15.6 pollici in full Hd, che rende questo Hp meno potente nel complesso rispetto a quello precedentemente descritto ma comunque affidabile.

Tra i computer di fascia più bassa, ma dalle prestazioni impeccabili, menzioniamo l’Acer Predator Helios 300, che si aggira sulle 800 euro. Processore Intel Core i7-7700 hq e 16 gb di Ram certificano la bontà di questo prodotto, da non farsi sfuggire se si vuole ottenere un buon compromesso tra qualità e prezzo.