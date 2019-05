Inserita in Economia il 06/05/2019 da Direttore AEROPORTO PALERMO, GESAP AVVIA AZIONE RISARCITORIA PER INSERZIONE APPARSA SU TESTATA GIORNALISTICA Palermo, 6 maggio 2019 - Come ha già avuto modo di ribadire Assaeroporti, con un comunicato stampa di smentita sull’inserzione apparsa sulle pagine del Giornale di Sicilia di oggi, 6 maggio 2019, che riguarda gli aeroporti di Palermo e Trapani, la Gesap, la società di gestione dell’aeroporto di Palermo Falcone Borsellino, prende atto della gravità delle dichiarazioni riportate nel testo dell’inserzione e diffida l’inserzionista a rettificare. Assaeroporti ha dichiarato: “non è stata richiesto la pubblicazione di un avviso a pagamento come riportato dal lancio Ansa né sul Giornale di Sicilia né su altro quotidiano nazionale o locale, in merito alla questione dell’aeroporto di Trapani. I vertici dell’associazione precisano che mai Assaeroporti avrebbe potuto inserirsi su una tematica che riguarda due società associate e che coinvolge questioni più ampie relative alla politica del trasporto aereo in Sicilia, oggetto di particolare attenzione da parte delle massime istituzioni regionali”. Alla luce di quanto accaduto oggi, il presidente della Gesap, Tullio Giuffré, ha già dato “mandato a un proprio legale per la verifica dell’entità del risarcimento del danno subito all’immagine dell’azienda e a tutela della medesima, riservandosi di valutare le azioni da intraprendere davanti alle competenti autorità giudiziarie. In mancanza di immediata rettifica - ha concluso il presidente di Gesap - con le stesse modalità di evidenza mediatica, a cura e spese degli stessi inserzionisti, si agirà anche in sede penale”. La Gesap inoltre vigilerà su eventuali altre dichiarazioni inappropriate, false e diffamatorie, sulle testate giornalistiche come sui social, sull’attività produttiva e sulle scelte commerciali della società da chiunque altro soggetto sia esso privato o pubblico, riservandosi azioni risarcitorie.