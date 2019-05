Inserita in Politica il 06/05/2019 da Direttore Sottosegretario Santangelo: ´Al Senato la conferenza sul libro Martedì 7 maggio alle ore 11.30, presso la Sala Nassyria del Senato della Repubblica, avrà luogo la conferenza stampa di Presentazione del libro "La Bestia" del dott. Carlo Palermo, l´ex procuratore di Trapani scampato al tragico attentato di Pizzolungo in cui persero fatalmente la vita una mamma e i suoi due bambini. L´evento è stato promosso dal Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e la Democrazia Diretta, Vincenzo Santangelo e vedrà partecipare tra i relatori, oltre al dott. Palermo, anche il Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, sen. Nicola Morra, l´On. Maria Fida Moro, il Dott. Giovanni Tamburino e la Dott.ssa Antonella Beccaria. "Si tratta di un evento che ho avuto l´onore di organizzare per parlare della strage di Pizzolungo, che come altre, tristemente note, si è consumata nella mia terra, la Sicilia, una Regione piena di meraviglie, ma al tempo stesso depositaria di tante verità che ancora oggi alcuni poteri, intrecciati e complici tra loro, hanno interesse a tenere nascoste. L´unico modo per contrastarli e per svelare quelle verità è abbattere il muro del silenzio. Possiamo farlo parlando di alcuni celebri casi giudiziari" così il Sottosegretario di Stato Vincenzo Santangelo, sull´evento da lui promosso. "Si tratta di un evento cui tenevo molto, affinché l´attenzione su certi temi non sia limitata solo ai giorni della loro ricorrenza. La conferenza che ho promosso sarà l´occasione per parlare di decenni di studio e analisi degli atti processuali delle grandi inchieste (tra cui il caso Moro, il caso Alpi e le diverse stragi mafiose), tramite il prezioso contributo di tutti i relatori. Ognuno si farà la propria idea, ma tutti avranno la possibilità di ascoltare e di conoscere dei nomi, dei poteri e dei luoghi spesso ricorrenti nella Storia criminosa del nostro Paese" ha concluso il Sottosegretario Santangelo.