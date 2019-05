Inserita in Cronaca il 06/05/2019 da Direttore ´Piazzetta Bianca´ ripulita insieme ai volontari della NICA Onlus - Flash mob del WWF a Ribera Su sollecitazione della Cooperativa Sociale NICA Onlus di Ribera, è stato organizzato un “flash mob” in uno spazio pubblico di Ribera, piazza Don Pino Puglisi (la cosidetta “piazzetta bianca”), per ripulirlo dei rifiuti abbandonati nel tempo.

Lo scopo, come sempre, è quello di sensibilizzare la popolazione a prendersi cura dei propri spazi, con una azione dimostrativa che punta a rafforzare un senso di appartenenza alla comunità che spesso sembra smarrito.

Questa volta non è stata coinvolta l’amministrazione comunale.

A Ribera il WWF ha organizzato una innumerevole quantità di iniziative con scuole, professionisti e società civile, dimostrando una notevole capacità organizzativa e di coinvolgimento.

Altro sta organizzando, al fine di valorizzare le specificità territoriali e creare un clima favorevole alla crescita di una cultura della civiltà di cui spesso si dice esserci necessità.

Sporcarsi le mani, dare l’esempio, non stancarsi mai, nonostante l’intorno sembra essere indifferente. Ma indifferente non è, e con piccoli passi potremo costruire quel futuro di cui i ragazzi dimostrano di preoccuparsi, rinfacciando ai “grandi” l’inerzia o, peggio, l’azione malvagia.

I volontari del WWF Sicilia Area Mediterranea la scorsa settimana avevano ripulito l´arenile del Lido a Sciacca di concerto con la NICA, il Comune di Sciacca e la Guardia Costiera.

Sabato prossimo sarà impegnato a Porto Empedocle, mentre domenica 19 maggio invita tutti a partecipare alla festa delle Oasi del WWF, che in Sicilia vedrà luce anche a Capo Rama, Saline di Trapani e Paceco, Torre Salsa, Lago Preola e Gorghi Tondi.