La Saracena Volley sfata il fattore campo e vince gara 1 dei playoff Il match con Santo Stefano si decide al tie break



Con grande cuore e determinazione,la Saracena Volley fa sua gara 1 delle semifinali playoff del campionato di Serie C di pallavolo femminile. La squadra allenata da Agata Licciardello, al termine di un match combattuto e durato quasi due ore e mezza, ha avuto la meglio sul Santo Stefano per 2-3 (18-25; 25-22; 23-25; 29-27; 11-15).

Le due squadre hanno dato vita ad una vera e propria battaglia sportiva giocando con grande determinazione e lottando su ogni singolo pallone. Alla fine ad avere la meglio è stata la Saracena Volley che, specialmente nel tie break ha realizzato una piccola impresa sportiva.

Foraci e compagne partono subito bene piazzando un break di 1- 6. Con un servizio efficace ed una difesa attenta riescono a mettere in difficoltà Santo Stefano che, però, sfruttando gli attacchi di Perreira e l’esperienza della Pipitone, rientrano in partita (11-13). Ma la reazione delle atlete de tecnico Agata Licciardello non si fa attendere ed il primo set si chiude 18-25.

La seconda frazione sembra una fotocopia della prima con la Saracena Volley subito avanti (1-6). Ma Pipitone e compagne perfezionano l’aggancio (10-10) e chiudono in loro favore il parziale 25-22.

Il terzo set si sviluppa con una sostanziale parità (20-20). Santo Stefano prova l´allungo nel finale (22-20) ma Foraci e compagne non si arrendono e con un break di 1-5 trovano la vittoria della frazione (23-25).

Il quarto parziale è la sintesi di un match combattuto in cui entrambe le formazioni vogliono con determinazione la vittoria e nessuna squadra è decisa a mollare. Sia le padrone di casa che le atlete ospiti danno vita ad uno spettacolo sportivo bellissimo, giocando con grande grinta e cuore. Santo Stefano si mostra più cinico e riesce a conquistare il set (29-27) portando il match al tiè break.

Il quinto set vede le padroni di casa prendere in mano la partita piazzando un break di 11-4 che sembra aprirgli le porte della vittoria. Ma Foraci e compagne non ci stanno. E la reazione arriva quando ormai sembrava tutto perso. Con una difesa perfetta ed un attacco preciso le Saracene, da vere guerriere, piazzano un break incredibile di 0-11 vincendo gara 1 al termine di un confronto equilibrato e spettacolare.

Entrambe le formazioni ci hanno messo il cuore e tutta la voglia di conquistare la vittoria. Alla fine ha vinto chi ha smesso, per ultima, di lottare in una partita in cui, anche le atlete di entrambe le formazioni, hanno dato tutto, sia fisicamente che mentalmente, uscendo stremate.

Adesso l´appuntamento è per gara 2 in programma sabato 11 maggio alle ore 18 a Brolo.