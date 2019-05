Inserita in Cronaca il 06/05/2019 da Direttore Seminario Il web come strumento creativo ed espressivo, come opportunità di sviluppo e crescita per le nuove generazioni grazie ad un uso consapevole ed informato, per evitare pericoli ed insidie.

"Non cadere nella trappola”, volto ad approfondire il tema della prevenzione all’uso delle sostanze stupefacenti e a sviluppare una maggiore consapevolezza nelle nuove generazioni sui rischi del web, favorendone, invece, un uso creativo e costruttivo, è un progetto realizzato dal Consorzio Solidalia (capofila), la Prefettura di Trapani, il Comune di Marsala, l’Unione dei Comuni Elimo Ericini, il Comune di Campobello di Mazara, l’ASP Trapani, l’Associazione MediAzione e l’Associazione Amunì Step by Step.

7 Maggio 2019 al Molino Excelsior – Valderice - ore 10.00

"Non cadere nella Trappola"