Marsala - CONTINUANO ALACREMENTE I LAVORI PROGRAMMATI IN VIA ISTRIA. LA REGIONE CONFERMA I FONDI PER PORTA NUOVA E SAPPUSI

Un investimento complessivo di oltre 2 milioni di euro, con fondi dell´Unione Europea





In corso a Marsala, secondo la tempistica programmata, gli interventi in via Istria per il recupero funzionale del campo sportivo e dello spazio antistante. Un investimento di 700 mila euro, di cui 600 finanziati dalla Regione Siciliana (PO FESR 2014/2020), volto a riqualificare l´area ricadente nel quartiere popolare. Qui, l´unica attrezzatura di carattere sociale presente era il campo di calcio intitolato a "Gaspare Umile": una struttura fatiscente, con spogliatoi impraticabili ed impianti di servizio inutilizzabili. "La zona assumerà una migliore identità urbana, diventando luogo di aggregazione sociale a beneficio dei residenti. Questi - afferma il sindaco Alberto Di Girolamo - potranno anche contare sul recuperato terreno di gioco esistente" . In atto, si sta provvedendo a rimodulare il campo sportivo in erba sintetica, a servizio del quale ci sarà sia un impianto solare termico che fotovoltaico; mentre l’aspetto prettamente sociale del progetto consiste nel coinvolgimento dei giovani in attività ludico-sportive per ridurre anche la dispersione scolastica. In tal senso, sarà risistemata la limitrofa area esterna con la collocazione di panchine e fioriere, realizzandovi altresì un campo di basket.

Intanto, è di questi giorni la notifica del decreto regionale – dopo circa sei mesi dall´ultima comunicazione - che conferma la definitiva assegnazione al Comune di Marsala del complessivo finanziamento regionale di 1 milione e 400 mila euro per due progetti che riguardano Piazza Della Vittoria e Sappusi (fondi PO FESR 2014/2020). “Vedremo di accelerare sui tempi di realizzazione per entrambe le opere, afferma il sindaco Alberto Di Girolamo; ma, intanto, continuiamo cogliere ogni opportunità offerta dall´Europa per altri interventi e servizi che renderanno Marsala sempre più accogliente e moderna”. Ecco cosa prevedono i due progetti:

- Piazza Della Vittoria (820 mila euro l´investimento). Recupero dell´immobile confiscato alla criminalità limitrofo a Villa Cavallotti, con eliminazione degli spazi a verde delimitati dai tufi. Il tutto costituirà un´area pedonale pienamente fruibile, nonché porta di ingresso al Parco archeologico.

- Sappusi (investimento di 560 mila euro). Si renderà funzionale il fabbricato vandalizzato, situato nello spazio a verde antistante le palazzine popolari. Saranno realizzati due campetti polifunzionali in erba sintetica (per calcetto, pallamano, basket...), recuperando altresì il campo di bocce esistente. In progetto anche un nuovo parco giochi con panchine e attrezzature, con piena accessibilità per i disabili.