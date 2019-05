Inserita in Economia il 06/05/2019 da Direttore TEATRO BELLINI DI CATANIA, SAMMARTINO: ´DA MESI DENUNCIO IL RISCHIO CHIUSURA. MUSUMECI PRENDA IN MANO LA SITUAZIONE PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI´ “Il Teatro Bellini rischia la chiusura a causa dei tagli del Governo Musumeci. Sono mesi che denuncio questa situazione e sono stato accusato dalla maggioranza di fare allarmismo. Intanto i lavoratori protestano nell’indifferenza del Governo”.

Lo afferma il presidente della Commissione Lavoro, Formazione e Cultura dell’ARS, Luca Sammartino, che esprime la sua solidarietà ai lavoratori precari del Teatro Bellini che questa mattina hanno deciso di salire sul tetto del Teatro Sangiorgi, dove hanno sede gli uffici amministrativi del teatro catanese.

"In Commissione ARS - continua Sammartino - abbiamo lavorato con il Governo e le sigle sindacali ad un percorso che ha portato ad un emendamento che stanziava somme per la stabilizzazione del personale con la legge Madia. A causa dei tagli in Finanziaria le risorse però non sono state trovate risorse".

“Faccio appello al sindaco di Catania affinché difenda in tutte le sedi istituzionali il Teatro - conclude il presidente - e al Presidente della Regione affinché si prenda carico direttamente lui della vicenda perché l´assessore Pappalardo ha deciso di disinteressarsi di Catania e della sua istituzione culturale".