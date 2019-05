Inserita in Cronaca il 05/05/2019 da Direttore Casting a Marsala, cercasi giovani per commedia dialettale: candidature entro sabato 11 maggio Marsala/Petrosino – Si cercano ragazzi e ragazze a Marsala, dai 14 ai 26 anni, per un progetto di un nuovo spettacolo teatrale amatoriale – a cura della compagnia teatrale marsalese “La Scena” (Nuovi Orizzonti e Trikke e Due Cabaret) – da portare nei teatri e nelle piazze della provincia nei prossimi mesi.

Il casting teatrale, assolutamente gratuito, è rivolto ai giovani di Marsala e Petrosino. I candidati non devono saper già recitare ma è preferibile avere, comunque, una certa sensibilità al mondo del teatro. La disponibilità richiesta prevede, dopo la selezione, la partecipazione alle prove (al massimo due volta a settimana) fino alla realizzazione definitiva della commedia dialettale. Per il casting non occorre preparare nulla. I minorenni devono essere autorizzati dai genitori.

Data la natura amatoriale della produzione e della compagnia teatrale non si prevedono inizialmente retribuzioni. Per partecipare alle selezioni è necessario contattare uno dei seguenti numeri: 347.1846757 (Enzo Amato), 392.2419114 (Nicola Anastasi), 339.3318821 (Nicola Di Girolamo). Anche tramite WhatsApp, inviando un messaggio di candidatura, entro sabato 11 maggio 2019.

Il casting si farà domenica 12 maggio, dalle 16.30 alle 19.30, presso la "Casa del Popolo" a Santo Padre delle Perriere (contrada Pastorella, ingresso "Conad" di Bua).