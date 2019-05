Inserita in Sport il 05/05/2019 da Direttore Bogdan Marinca sotto i riflettori della squadre di Serie A

Il portiere del Pontedera Eduard Bogdan Marinca sta diventando un vero e proprio oggetto del desiderio per le squadre di Serie A. Nelle ultime battute del campionato, infatti, il calciatore ha attirato su di sè l´attenzione di molti osservatori e direttori sportivi che hanno iniziato a contattare il procuratore del ragazzo, Alessio Sundas. "Come avevo preventivato il calciatore è un ottimo investimento -commenta il manager sportivo- Sono già cominciati i primi contatti, ma come sappiamo è ancora troppo presto per pronunciarci. Sicuramente sarà un´estate rovente per Marinca".

Il mercato inizia subito ad infiammarsi, quindi, per il portiere classe ´97 da poco nella scuderia del manager toscano. Appena scoccherà l´ora dell´apertura del calciomercato cominceranno le trattative.