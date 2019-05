Inserita in Sport il 05/05/2019 da Direttore

Pall.Trapani: Trapani vince meritatamente 80-74 e porta la serie a gara 5

Trapani, 5/05/2019





2B Control Trapani vs De’ Longhi Treviso: 80-74





Parziali: (13-19, 23-19, 28-13, 16-23)





De’ Longhi Treviso: Dominez Burnett 23 (8/14, 1/4), Amedeo Tessitori 18 (5/9, 1/3), David Logan 9 (1/3, 2/7), Matteo Imbro 8 (0/3, 2/7), Eric Lombardi 6 (3/8, 0/2), Lorenzo Uglietti 4 (2/3, 0/1), Matteo Chillo 4 (1/2, 0/0), Davide Alviti 2 (0/0, 0/2), Luca Severini 0 (0/1, 0/1), Alvise Sarto 0 (0/0, 0/0), Simone Barbante 0 (0/0, 0/0)





Allenatore: Massimiliano Menetti.

Assistenti: Francesco Tabellini e Gabriele Galigani.





2B Control Trapani: Rotnei Clarke 20 (1/6, 6/7), Andrea Renzi 20 (7/10, 1/3), Cameron Ayers 12 (4/5, 0/1), Federico Miaschi 10 (2/4, 2/2), Rei Pullazi 6 (2/5, 0/1), Marco Mollura 5 (2/3, 0/0), Roberto Marulli 4 (0/1, 1/4), Curtis chinonso Nwohuocha 3 (1/3, 0/0), Erik Czumbel 0 (0/0, 0/2), Giorgio Artioli 0 (0/0, 0/0), Salvatore Basciano 0 (0/0, 0/0), Luciano Tartamella 0 (0/0, 0/0)





Allenatore: Daniele Parente.

Assistente: Fabrizio Canella.





Arbitri: RUDELLAT MARCO di NUORO (NU); TIROZZI ALESSANDRO di BOLOGNA (BO); TALLON UMBERTO di BOLOGNA (BO)





TRAPANI. La 2B Control Trapani, al PalaConad, sorprende ancora una volta Treviso vincendo 80-74 e porta la serie in gara 5. Inizio a razzo di Trapani (7-0) ma Treviso con un 13-0 fulminante si porta in vantaggio. La gara va in equilibrio fino al terzo quarto quando Trapani mette in scena un basket celestiale e, con un 16-0, incanala la partita verso il binario della vittoria. Nell’ultima frazione Treviso ci prova ma la truppa di Parente resiste. Tra i singoli segnaliamo i 20 punti di Clarke e Renzi ed i 13 rimbalzi di Pullazi. Si giocherà mercoledì, a Treviso, alle 20.30.





1°Quarto: Coach Parente schiera il solito quintetto formato da Clarke, Miaschi, Ayers, Pullazi e Renzi. Menetti risponde con Imbrò, Logan, Burnett, Lombardi e Tessitori. Il primo canestro è di Renzi a cui seguono subito la tripla di Clarke ed il lay up dello stesso Renzi. Burnett sblocca il punteggio per Treviso con 2 canestri di fila prima dei piazzati di Tessitori e Uglietti: 7-8 a 4’ dal termine e time out immediato per coach Parente. Tripla di Logan e schiacciata di Burnett in contropiede (7-13). Renzi, con 2 liberi, interrompe il parziale di 13-0 di Treviso. Burnett realizza dalla media prima del 2+1 di Renzi (12-15). Lombardi va a bersaglio da sotto e Chillo dalla media (12-19). Prima della fine cìè tempo per l’1/2 dalla lunetta di Marulli: 13-19 al 10’.





2°Quarto: Il primo canestro è di Ayers ma Tessitori risponde con un 2+1. Nwohuocha conclude un 2+1 ma Alviti realizza 2 tiri liberi (18-24). Tessitori schiaccia dopo un ottimo assist di Uglietti ma Clarke risponde con una tripla (21-26). Renzi completa un bel movimento: 23-26 a 5’ dal termine e sospensione per coach Menetti. Tessitori realizza da sotto ma Renzi risponde da oltre l’arco. Burnett segna da 3 prima del gioco dal post di Renzi e del canestro in transizione di Lombardi: 28-31 a 3’ dalla fine e time out per coach Parente. Clarke colpisce dai 6.75: minuto di sospensione per coach Menetti (31-33). Miaschi sigla il pareggio a quota 33 prima della penetrazione vincente di Uglietti e della tripla di Tessitori (33-38). Miaschi mette una bomba prima della sirena: 36-38 al 20’.





3°Quarto: Il primo canestro è di Renzi ma Logan ripsonde dalla media. Miaschi porta Trapani sul +1 con una tripla (41-40). Lombardi firma il controsorpasso con un tap-in prima del canestro di Pullazi (43-42). Burnett realizza 5 punti di fila prima della tripla di Clarke e del contropiede di Miaschi: 48-47 a 3’40’’ dalla fine e sopsoensione per coach Menetti. Dopo il tiro libero di Mollura e la penetrazione di Clarke, Pullazi schiaccia il 53-47. Marulli realizza una bomba: 56-47 a 1’30’’ dal termine e time out per Menetti. Dopo la tripla siderale di Clarke, Imbrò interrompe il parziale di Trapani con 2 liberi. Mollura inchioda il 61-49 prima dei 2 liberi di Chillo e della tripla di Clarke: 64-51 al 30’.





4°Quarto: Dopo il tap-in di Mollura, imbrò insacca una bomba (66-54). Logan segna da 3 prima del lay up di Ayers (68-57). Burnett conclude un 2+1 prima del tiro libero di Logan (68-61). Pullazi fa 2/2 dalla lunetta prima del jump di Burnett (70-63). Tessitori mette 2 liberi prima del canestro di Ayers (72-65). Tessitori realizza da sotto prima del jumper di Ayers (74-67). Imbrò colpisce da oltre l’arco ma Ayers realizza 2 liberi: 76-70 a 1’15’’ dal termine. Tessitori sigla dalla lunetta il 76-72 ma Renzi schiaccia su assist di Pullazi e chiude di fatto i giochi. Il finale è 80-74





DICHIARAZIONI





Daniele Parente (coach 2B Control Trapani): «Dovevamo provare a replicare l’energia di gara 3, non quella fisica ma quella mentale e ci siamo riusciti. Siamo stati bravi a rimanere incollati anche quando loro hanno provato a scappare. Nel terzo quarto siamo stati perfetti e sono molto contento per i ragazzi. Per provare a vincere la serie non abbiamo altra soluzione che remare tutti insieme, in 10, verso un’unica direzione. L’abnegazione difensiva vista oggi mi fa ben sperare perché non abbiamo avuto paura e, a prescindere da come vada gara 5, sono contento della crescita dei ragazzi. Dobbiamo andare a Treviso sereni, non vorrò vedere facce spaventate perché nella carriera di un giocatore non capitano spesso occasioni del genere».





Massimiliano Menetti (coach De’ Longhi Treviso): «Congratulazioni a Trapani che ha meritato la vittoria, abbiamo giocato in un bellissimo ambiente. Noi abbiamo fatto una prestazione poco lucida ma, nel terzo quarto, i canestri di Clarke hanno spezzato la partita e caricato l’ambiente. Oggi ho visto una squadra concentrata in difesa ma purtroppo le cose in attacco non hanno funzionato. Tuttavia sono sereno per gara 5. Avevamo grande rispetto di Trapani e dovremo affrontare gara 5 con estrema tranquillità, provando a smussare le cose poco buone che abbiamo fatto».