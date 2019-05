Inserita in Politica il 05/05/2019 da Direttore L´inclusione tra sostegno e servizi a Bologna con ANAS Bellissimo evento organizzato a Bologna dalla Presidenza ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) che ha visto giovani ed anziani partecipare per la crescita dell´Associazione.



Nel corso dell´evento giovani ed anziani hanno discussi dei problemi che la città sta vivendo che di fatto sono i problemi del paese.



La presidenza di Bologna nel ribadire l´importanza di dei servizi per i soci quale presupposto per lo sviluppo della società e del sostegno al mondo sia del volontariato che delle famiglie ha sottolineato che la sede sara aperta tutti giorni con dei volontari che risponderanno alle domande di tutti gli interessati.



Sostengo ai agli anziani, che sono una risorsa per la comunità e supporto ai giovani e giovanissimi che sono il futuro sono gli obiettivi dell´Associazione ed in particolare della sede di Bologna.



In fine la Presidenza ha sottolineato che la sede, proprio per essere piu vicina agli anziani ha aperto anche uno sportello di CAF (Centro di Assistenza Fiscale) e PATRONATO - quale centro di raccolta - al fine di favorire la definizione delle pratiche amministrative nonchè lo sportello APL (Agenzia per il Lavoro) per i giovani per l´orientamento e l´inserimento nel mondo del lavoro a cui l´Associazione è accreditata.



Dopo le attività di socializzazione, sensibilizzazione e di informazione la giornata si è conclusa con una degustazione di prodotti tipici a cui hanno partecipato tutti gli intervenuti ivi incluso il portavoce nazionale che ha portato il saluto della Presidenza.