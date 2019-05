Inserita in Economia il 04/05/2019 da Direttore ALTRI QUATTRO AUSILIARI DEL TRAFFICO A MARSALA Il numero complessivo sale a undici. I nuovi ausiliari oltre al controllo delle strisce blu sono preposti all’osservanza da parte degli automobilisti dei divieti di sosta



Sale a 11 il numero degli Ausiliari del Traffico che operano in Città nel controllo delle auto in sosta negli appositi spazi delimitati dalle strisce blu. Sono stati, infatti, formati ed hanno superato l’esame di idoneità alle funzioni di “Ausiliario del Traffico” tre impiegati comunali che erano stati recentemente stabilizzati e uno trasferito dalla Casa di Riposo “Giovanni XXIII”. Si tratta di personale che ha frequentato un apposito corso diretto dalla Comandante Michela Cupini e dai suoi diretti collaboratori. La novità è che questo personale non solo sarà adibito al controllo della auto in sosta sulle strisce blu ma dei divieti di sosta più in generale (fermata in doppia fila, auto ferma sui marciapiedi, ecc.). “Abbiamo chiesto alla Comandante Cupini – precisa il Sindaco Alberto Di Girolamo – di formare queste nuovi quattro ausiliari del traffico, secondo quanto prevede la legge, attribuendo loro la qualifica di controllore della sosta. Il nostro obiettivo è di vare nel settore della Polizia Municipale sempre più personale preparato in grado di intervenire prontamente”. I quattro nuovi ausiliari, in alcuni casi, potranno anche disporre la rimozione del veicolo in sosta vietata.