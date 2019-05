Inserita in Cultura il 04/05/2019 da Direttore Termini Imerese, viaggio tra le architetture di Vincenzo La Barbera Nell´ambito della manifestazione "Infiorata termitana" si terrà domenica 5 maggio 2019 un viaggio tra le architetture di Vincenzo La Barbera. L´appuntamento è alle ore 9,30 nella Cammara Picta del Palazzo comunale in Piazza Duomo. Dopo i saluti di Miriam Millonzi, Presidente della Sede locale di BCsicilia di Termini Imerese, la visita sarà guidata dall´architetto Cosimo Serio e dal geologo Antonio Contino. La manifestazione è promossa da BCsicilia, l´Associazione che si occupa di salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Dopo l´introduzione nella Cammara Picta, affrescata proprio da La Barbera nel 1610, si partirà da piazza Duomo dove si avrà modo di ammirare opere architettoniche come la Chiesa Madre e il Palazzo comunale. Si procede per via Garibaldi dove si trova il convento e la chiesa delle Clarisse. Poi da via Inguaggiato si giungerà in via Mazzini dove si potrà osservare la Chiesa del Monte. Si percorrerà poi via Palmeri sino alla attuale piazza san Francesco (Piazza Gancia) per ammirare la chiesa ed il convento della Gancia, passando prima davanti la ex chiesa di Sant´Andrea. Per informazioni: Email: segreteria@bcsicilia.it – Tel. 346.8241076 Fb: BCsicilia – Tw: BCsicilia.

Foto: Chiesa del Monte, Termini Imerese.