Inserita in Politica il 03/05/2019 da Direttore Il 9 e 10 maggio Di Maio a Castelvetrano e a Caltanissetta per sostenere i candidati sindaci M5S al ballottaggio Il 9 e 10 maggio prossimi il vicepremier Luigi di Maio sarà di nuovo in Sicilia per sostenere i candidati sindaci M5S al ballottaggio. Il primo appuntamento è alle 20 a Castelvetrano, dove parteciperà al comizio del candidato sindaco Enzo Alfano. L’indomani, alle 19,30, sarà presente a Caltanissetta al comizio di Roberto Gambino, che corre per la poltrona di primo cittadino del capoluogo nisseno.