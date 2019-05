Inserita in Cronaca il 03/05/2019 da Direttore Marsala - L’ATTORE E REGISTA GIORGIO MAGNATO FRUIRA’ DEI BENEFICI DELLA LEGGE BACCHELLI LO HANNO COMUNICATO OGGI AL MAESTRO IL SINDACO ALBERTO DI GIROLAMO E IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ARTURO GALFANO



Il maestro Giorgio Magnato, 72 anni, attore e regista di fama internazionale, fruirà dei benefici della Legge Bacchelli. E’ questa un’iniziativa che prevede l’erogazione di un vitalizio a favore di italiani che hanno dato lustro alla loro Patria e che allo stato vivono in difficoltà. A comunicarlo al diretto interessato sono stati stamani, al Palazzo Municipale, il Sindaco Alberto Di Girolamo e il vice Presidente del Consiglio comunale Arturo Galfano, presente l’Assessore alle politiche Culturali Clara Ruggieri. “E’ stato il vice Presidente del Consiglio comunale Arturo Galfano a segnalarci la problematica di Giorgio Magnato, attore di grande livello, che ha recitato con grande sucesso un po’ in tutto il mondo – precisa il Sindaco. Da parte nostra ci siamo subito attivati ed abbiamo scritto sia al Presidente della Repubblica, on. Sergio Mattarella, sia al Presidente del Consiglio dei Ministri, prima Gentiloni e poi Conte. La scorsa settimana la positiva notizia che l’istanza per la concessione del vitalizio a Giorgio Magnato è stata deliberata dal Consiglio dei Ministri”. La decisione, nello specifico è stata presa dal Governo, nella seduta del 4 aprile scorso. “Siamo davvero soddisfatti che il nostro Governo interverrà in favore del maestro Giorgio Magnato – sottolinea Arturo Galfano, vice presidente del consiglio comunale. Abbiamo sempre creduto nella possibilità che Giorgio potesse beneficiare del vitalizio “Bacchelli” perché ne ha tutti i requisiti. Desidero ringraziare i miei colleghi Consiglieri che hanno supportato questa mia iniziativa, votando all’unanimità un apposito odg, e il Sindaco Alberto di Girolamo che l’ha portata avanti. Sono certo che la fruizione delle legge Bacchelli renderà una vita più serena e tranquilla a questo artista che ha dato tanto alla sua terra”. Contento e soddisfatto naturalmente il diretto interessato che ha voluto ringraziare il Sindaco Di Girolamo, il vice Presidente Arturo Galfano e l’Assessore Clara Ruggieri per quanto fatto nei suoi confronti.