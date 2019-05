Inserita in Politica il 03/05/2019 da Direttore SICILIA, CORRAO (M5S): BENE DI MAIO, INCENTIVI A IMPRESE CREERANNO NUOVI POSTI DI LAVORO Palermo 3 maggio 2019 - “Gli incentivi alle imprese siciliane, messi a disposizione dal Ministero dello Sviluppo economico e dalla Regione Sicilia, sono un toccasana per molte aree in crisi e faranno aumentare i posti di lavoro. Ringrazio il Ministro Di Maio per questa iniziativa che si focalizza sui temi dell’ambiente e dell’innovazione, i temi su cui investire per rendere le riconversioni industriali sostenibili e durature nel tempo. Questo governo sta dimostrando con i fatti che cambiare si può. E sempre con i fatti cambieremo l’Europa a partire dal prossimo 26 maggio”, così l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Ignazio Corrao.