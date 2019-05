Inserita in Economia il 03/05/2019 da Direttore

CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Riparte la zona a traffico limitato nel quartiere ´Madrice´

Sosta a pagamento riattivata in centro e strisce blu in avvio anche alla spiaggia Playa









Riattivata la zona a traffico limitato nel quartiere “Madrice”: non si potrà accedere dalle ore 20 alle 6 del mattino. Di giorno l’accesso è libero. Nella zona è attivo il varco elettronico, cioè il controllo degli ingressi tramite telecamere, in via Verrazzano, nell´intersezione con la via Nunzio Nasi. La zona a traffico limitato nel quartiere del centro storico dove si trova la chiesa Madre, come già sottolineato dall´amministrazione comunale, è stata avviata dal primo maggio poiché nel mese di aprile si sono susseguite varie festività tra le quali quelle pasquali. Nella zona “Madrice”, dunque, ogni sera dalle 20 alle 6 del mattino non si potrà accedere con le auto precisamente nelle vie Verrazzano, Puccini, Buffa, Sarcona, Costamante, Carollo, Arciprete Militelli, Arco Florio, Galatioto, Matrice, Re Federico e Salvato, oltre a Largo Petrolo e le piazze Madrice e Castello. Anche in piazza Cairoli zona a traffico limitato attiva tutti i giorni dalle 20 alle 6 così come nella zona “Chiusa”.





Alla cala marina è già attiva la chiusura serale al traffico il sabato dalle ore 20 alle ore 2 e la domenica ed i giorni i festivi, dalle ore 11 del mattino alle ore 20. Prima dell’accesso in viale Zangara sono in funzione le telecamere di controllo del varco e da giugno la zona a traffico limitato alla cala marina sarà attiva ogni sera. Nel borgo di Scopello la ztl è attiva tutto il giorno solo nei fine settimana, il venerdì, sabato e domenica e dal primo giugno sarà in vigore tutti i giorni della settimana.





Intanto l’amministrazione sta predisponendo la nuova segnaletica alla spiaggia Playa per riattivare il parcheggio a pagamento sugli stalli di sosta contrassegnati dalle strisce blu: nelle prossime ore saranno riattivati i parcometri appena installata la segnaletica che indicherà l’attivazione della sosta a pagamento sul lungomare, dalle ore 8 alle ore 24 di ogni giorno. Invariato il ticket: un euro l’ora. Stalli di sosta a pagamento riattivati anche in zona Petrolo, via Roma, corso Garibaldi e via Marconi dove contrassegnati dalle strisce blu: anche qui la sosta a pagamento è attiva dalle ore 8 alle ore 24, al costo di un euro l’ora. I controlli saranno effettuati dalla polizia municipale.





Nella foto d’archivio in allegato: le strisce blu alla spiaggia Playa