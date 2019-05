Inserita in Cultura il 03/05/2019 da Direttore Sottosegretario Santangelo: Martedì 7 maggio, al Senato, la Conferenza di presentazione del libro di Carlo Palermo ´La Bestia´ Martedì 7 maggio, ore 11,30 nella Sala del Senato "Caduti di Nassirya" avrà luogo la "Presentazione del Libro la "Bestia" dell’ex procuratore di Trapani Carlo Palermo, scampato all’attentato di Pizzolungo, in cui persero la vita fatalmente una mamma ed i suoi due bambini.

Ad organizzare l´evento il Senatore Vincenzo Santangelo, Sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e Democrazia Diretta che, in occasione dell’uscita di questo libro, ha voluto promuovere un momento di approfondimento sui fatti di mafia e su tutte quelle inchieste mai risolte ed unite tra loro da strette connessioni. Connessioni che solo attraverso lo studio di carte processuali e la ricostruzione di un quadro d’insieme è possibile intravedere, soprattutto in relazione ai poteri a cui gli autori dei fatti criminosi sono collegati.

Si parlerà dell’attentato di Pizzolungo (TP), delle altre stragi mafiose, del caso Moro, del caso Ilaria Alpi. Insieme al Sott. Santangelo e al dott Carlo Palermo, sul tavolo dei relatori, il Presidente della Commissione parlamentare Antimafia, sen. Nicola Morra, il Dott. Tamburino, anch´egli magistrato di casi importantissimi di mafia, il Dott. Andrea Purgatori, famoso per le sue inchieste in casi come quello Moro e la giornalista Antonella Beccaria, anche lei impegnata in inchieste su questi temi.

"E’ importante cominciare ad avere il coraggio di parlare di certe verità e provare a capire quali intrecci di poteri sono stati e sono alla base di tanti casi italiani ancora avvolti nel mistero" questo il commento a presentazione dell´evento del Sottosegretario Santangelo.