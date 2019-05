Inserita in Politica il 02/05/2019 da Direttore Ex Province in crisi, Gelarda (Lega): ´A fianco del presidente Musumeci per salvare le risorse per la Sicilia´ Palermo, 2 maggio 2019

“A fianco del presidente della Regione, Nello Musumeci, nel suo appello al governo nazionale per salvare le ex Province in crisi. Mi sono attivato per le vie interne del partito affinché vengano recuperate in finanziaria le risorse che, complice il governo di sinistra, sono state sottratte alla Sicilia attraverso la soppressione dei fondi”. Lo dichiara Igor Gelarda, responsabile regionale enti locali della Lega, già capogruppo in Consiglio comunale a Palermo e candidato alle elezioni europee del 26 maggio nel collegio Sicilia e Sardegna, insieme con Fabio Cantarella, anch’egli responsabile regionale enti locali del Carroccio. “I fondi servono - dice Gelarda - per la manutenzione di strade, scuole, uffici locali e altre infrastrutture provinciali. Venerdì 3 maggio scadono i termini per presentare i relativi emendamenti. Mi chiedo - conclude Gelarda - dove sono e cosa fanno in questo momento i parlamentari eletti nei collegi siciliani”.