Inserita in Cronaca il 30/04/2019 da Direttore ALCAMO: LAVORI DI MANUTENZIONE AL CASTELLO DI CALATUBO Sono partiti i lavori di manutenzione del Castello di Calatubo.



“È il secondo intervento che facciamo – dichiara il Sindaco Domenico Surdi - grazie ai fondi del FAI ed in parte anche con risorse comunali e del bilancio partecipato. Si sta sistemando parte del muro di ingresso per consolidarlo, sarà ripristinato il tetto della cappella per evitare le infiltrazioni e saranno montati gli impianti di illuminazione. Naturalmente servirebbero milioni di euro per metterlo tutto in sicurezza, ma dopo anni di incuria almeno si è iniziato a fare il possibile per salvare uno dei nostri beni architettonici più malandati”.

Dichiara il v/Sindaco Vittorio Ferro “i lavori aggiudicati alla ditta Di.Bi.Ga. Costruzioni s.a.s. di Gaspare Di Giorgi sono iniziati la settimana scorsa e procedono speditamente”.