Inserita in Politica il 30/04/2019 da Direttore Politiche Giovanili. All’Ars giovedì 2 maggio dibattito su nuova legge La Sicilia ha finalmente una legge sulle politiche giovanili, un testo che favorisce l’aggregazione e l’associazionismo tra i giovani, promuove l’educazione alla legalità, alla non violenza, alle tematiche di genere e di non discriminazione, parla di cittadinanza attiva e partecipazione ai processi decisionali della vita democratica attraverso lo sviluppo di politiche coordinate con i Comuni e il mondo dell’associazionismo la valorizzazione delle iniziative attraverso l’istituzione di un Forum regionale giovani con un ruolo propositivo nella programmazione delle politiche. Se ne parlerà giovedì 2 maggio a partire dalle 14 nella Sala Mattarella di Palazzo dei Normanni. All’incontro con il direttivo nazionale del ‘Forum dei giovani’ parteciperanno il presidente dell’Assemblea regionale Siciliana Gianfranco Miccichè, gli assessori regionali alla Formazione Roberto Lagalla ed alle Politiche Sociali Antonio Scavone. Il capogruppo Giuseppe Lupo ed i parlamentari Pd Giovanni Cafeo, Michele Catanzaro e Luca Sammartino ed i rappresentanti del Forum nazionale Giovani.

martedì 30 aprile 2019