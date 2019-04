Inserita in Sport il 28/04/2019 da Direttore Emozioni e successi per la squadra femminile di calcio a 5 dell’I.C. ´Lombardo Radice Pappalardo´ Seconda partecipazione al Torneo di Calcio a 5 femminile, nell’ambito del progetto “Valori in Rete-Ragazze in gioco”, per l’Istituto Comprensivo “Lombardo Radice Pappalardo” di Castelvetrano. Le allieve del plesso “E. Medi”, nel corso della prima selezione, hanno affrontato la formazione dell´I.C. “S.G. Bosco” di Campobello di Mazara. L’incontro si è svolto venerdì 12 aprile a Castelvetrano, nel campetto sportivo del plesso “G. Verga” e ha visto le padrone di casa conquistare la vittoria, ottenendo la qualificazione alla fase provinciale. Quest’ultima si è svolta ad Alcamo martedì 16 aprile, quando le ragazze castelvetranesi si sono misurate con le allieve della Scuola Media “A. De Stefano” di Erice, scuola ad indirizzo sportivo, aggiudicandosi un meritatissimo secondo posto. Grande la soddisfazione per le giovani calciatrici, per i genitori e i docenti accompagnatori, Proff. Filardo e Martinico, che hanno curato gli allenamenti.