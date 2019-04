Inserita in Politica il 27/04/2019 da Direttore tra cabaret e satire i Barlafus presentano lo spettacolo Nel Piazza di San Giovanni a Busto Arsizio nei locali della libreria Ubik, al primo piano, gli artisti cabarettisti "I Barlafus" hanno illustrato agli intervenuti lo spettacolo che terranno il prossimo 4 maggio al teatro LUX a Sacconago in Piazza San Donato. Il Presidente ha precisato che il ricavato del tesseramento del 4 maggio sarà utilizzato per la realizzazione del progetto di inclusione sociale dove l´ANAS è impegnata a contrastare oltre che la dispersione scolastica anche le dipendenze varie ed in particolare la ludopatia.



I lavori sono stati aperti dal Presidente Zonale di Busto Arsizio Dott. Giambattista Gobba che ha illustrato le ragioni e l´importanza del cabaret nell´era della globalizzazione per la salvaguardia dei valori locali e della tradizione. A seguire i Barlafus hanno presentato la loro storia e la loro passione che è nata "per caso" artisti per talento. Il cabaret ed in particolare la storia dei Gufi, l´evoluzione storica e il senso della satira e del cabaret come cultura.



I lavori sono stati chiusi dalla vicepresidente Dott. Elena Zanetti che nel ringraziare tutti gli intervenuti ha illustrato il percorso che ANAS Busto ha tracciato con la collaborazione anche del Segretario.