Inserita in Politica il 27/04/2019 da Direttore Frana sulla statale 187: sopralluogo sulla strada per la stazione ferroviaria di Castellammare «Abbiamo effettuato un sopralluogo sulla strada che conduce alla stazione ferroviaria dove sabato scorso si è verificato un cedimento dal costone tufaceo sovrastante, per constatare le condizioni e avviare le procedere di messa in sicurezza dell´area. Abbiamo convocato il genio civile di Trapani, il dipartimento regionale di protezione civile e per conoscenza la prefettura che, hanno verificato lo stato dei luoghi. Si è stabilito di procedere con una verifica ancora più dettagliata così da avviare la rimozione di ulteriori parti pericolanti che potrebbero rappresentare un rischio e avviare interventi necessari ed urgenti a protezione del corpo stradale che ci consentano di riaprire l´arteria ».



Il sindaco Nicola Rizzo fa presente che è stato effettuato un sopralluogo congiunto tra gli enti di competenza poco dopo l´accesso nord della spiaggia Playa, lungo la statale 187 che conduce alla stazione ferroviaria di Castellammare, dove sabato 20 aprile si è verificato un crollo dal costone sovrastante. Al momento la strada non è percorribile e da Castellammare, per raggiungere la stazione ferroviaria o Alcamo marina e viceversa, occorre attraversare la spiaggia Playa. Si tratta di una zona che, per geomorfologia, nel piano di protezione civile è indicata come a rischio cedimenti.



«Come chiaramente era già stato previsto, nella giornata del 25 aprile si è verificato che il bypass dalla spiaggia Playa, che deve essere percorsa in entrambi i sensi per reimettersi sulla statale, crea notevoli rallentamenti -fa presente il sindaco Nicola Rizzo-. Il traffico deviato sul lungomare della Playa crea lunghissimi incolonnamenti poiché si tratta di una zona molto frequentata per le gite fuori porta o per la passeggiata. Dopo le prime verifiche del costone da parte di vigili del fuoco e tecnici, il sopralluogo di ieri, al quale ho preso parte, ha confermato la necessità di mettere in sicurezza la zona. Il percorso che seguiremo è quello di rimuovere ulteriori parti pericolanti ed eseguire interventi necessari ed urgenti a protezione della strada che ne possano consentire la riapertura. Trattandosi di un´arteria stradale molo transitata cerchiamo di velocizzare le procedure di riapertura con priorità per la pubblica incolumità- conclude il sindaco Nicola Rizzo- e per questo coinvolgeremo la presidenza della Regione e l´assessorato regionale Infrastrutture».