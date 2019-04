Inserita in Politica il 26/04/2019 da Direttore Prefettura di Trapani informa che è stata pubblicata la circolare relativa alle prossime elezioni Per opportuna notizia, si informa che sul sito di questa Prefettura è stata pubblicata la circolare prot. 30511 datata 18 aprile 2019, consultabile tramite il link http://www.prefettura.it/trapani/news/Elezioni_europee_2019_circolari_e_pubblicazioni-7477954.htm, con la quale sono state diramate ai comuni della provincia le istruzioni sulla propaganda elettorale impartite dal Ministero dell’Interno per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia del 26 maggio 2019.