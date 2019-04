Inserita in Politica il 26/04/2019 da Direttore Aeroporto del Mela, Siracusano (FI) presenta proposta di legge: "Fondamentale per garantire collegamenti, sviluppo turistico e continuità territoriale” "Nel giorno del mio compleanno mi sono regalata la pdl per l’istituzione dell’aeroporto del Mela. In realtà, più che un regalo è una necessità e considerato che il Ministro Toninelli ha espresso la volontà di promuoverlo, che il Governo lo facesse, approvando la proposta". A riferirlo è la deputata di Forza Italia alla Camera, on. Matilde Siracusano circa l´istituzione dell’aeroporto di Messina, quale opera infrastrutturale strategica, di interesse nazionale per lo sviluppo economico, sociale e turistico del bacino dell’area dello stretto e del sud del Paese.



"Il Governo non ha intenzione di costruire il Ponte sullo Stretto - conclude la Parlamentare - ma per garantire la continuità territoriale dobbiamo avere i collegamenti. Ricordo inoltre che si tratterebbe di un´opera già studiata in passato dalla Provincia regionale di Messina, il cui progetto era stato sottoscritto da più di 80mila persone e da ben 64 sindaci del comprensorio".