Inserita in Tempo libero il 25/04/2019 da Direttore Trapani Jazz 26 APRILE – TRAPANI JAZZ



La sera del 26 Aprile le strade del centro storico di Trapani prenderanno vita respirando musica. Si avvicina la giornata mondiale del Jazz Unesco e per l’occasione anche Trapani abbraccerà questo elegante e variegato genere musicale. L’evento si chiama “TRAPANI JAZZ” ed è la prima serata organizzata dall’Associazione Trapani Centro che si batte per la rivalutazione del centro storico e la tutela delle tante attività commerciali che ne fanno parte. Otto Sono le postazioni dove si esibiranno i gruppi chiamati per l’occasione ad interpretare il Jazz nelle sue diverse forme d’espressione. La scelta di entrare, seppur in piccolo, all’interno di questa importante ricorrenza sentita ormai in tutto il mondo – racconta il presidente Marina Biondo - è stata dettata da due motivi in particolare: il primo è la voglia di avviare una collaborazione con il Conservatorio A. Scontrino di Trapani, che proprio il giorno 26, sarà presente in pieno centro storico, presso la chiesa di S. Agostino, con l’evento “Trapani International Jazz Day”. In quell’occasione, l’Associazione Trapani Centro, darà ulteriore spinta alla serata, organizzando un percorso lungo le strade del centro, con una serie di eventi paralleli, in maniera da offrire un’offerta più ampia e ricoprire un’area più vasta di fruizione. La seconda motivazione è sicuramente quella di dare la possibilità agli artisti, in massima parte locali, che prenderanno parte all’evento venerdì sera di lavorare, farsi conoscere ed apprezzare avendo un palcoscenico sul quale esibirsi. Ciò a riprova che l’economia legata alle attività del Centro non è esclusivamente fine a se stessa, ma muove, se messa correttamente in funzione, l’economia di tantissime altre categorie. Nella speranza che tutti gli ingranaggi di questa macchina tornino a lavorare in sinergia alimentandosi a vicenda ci vediamo venerdì sera per una notte all’insegna della buona musica. Queste le location destinate alle esibizioni: THELONIOUS MONK , THE GENIOUS OF MODERN MUSIC "Giuseppe Santoro trio" Sponsor by - WINEAT Via Torrearsa - TP Start 23.30

GIPSY JAZZ Vito Morello guitar Luciano Marchingiglio guitar Giuseppe Pipitone double bass Sponsor by - CORTI Piazza Garibaldi Start 20.00

TRA JAZZ E CANZONI. . . Giovanni Schifano e Nicola Augugliaro Sponsor by - SALOTTO Via Garibaldi – TP Start 21.00

LOCALIES

Sponsor by - JEKILL

Via Mancina - TP

Start 23.00



JAZZ GUITAR TRIO

Lo Coco, Vitale, Genna

Sponsor by - PROSIT & ALIBI

Via Cuba . TP

Start 22.00



BOSSA DE ALMA NOVA

Jessica Allotta: voice & percussion - voz & percussão

Vito Morello: guitar - violão

Sal´Timbal: percussion - percussão

Sponsor by - DOPPIO GIRO

Largo Franchi - TP

Start 23.30



BOSSA NOVA "ALLO STATO PURO"

da Palermo concerto di Alessandro Panicola

Sponsor by FRIDA´S BAR & CORTILE RIPA

Piazzetta Cruciferi - TP

Start 22.00