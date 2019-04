Inserita in Economia il 24/04/2019 da Direttore Rapporto sul credito e Bollettino sul fabbisogno finanziario 2019 Sabato, alle 10, conferenza stampa all’assessorato all’Economia



Palermo – Il “Rapporto sul credito del secondo semestre 2018”, con l’andamento dei tassi e delle dinamiche del settore del credito in Sicilia e dei nuovi strumenti finanziari. Il debito pubblico della Regione siciliana e il “Bollettino sul fabbisogno finanziario regionale“ sulla situazione di debito, anticipazioni di liquidità e operazioni finanziarie sui prodotti derivati - documenti che hanno ritrovato periodica pubblicazione da parte dell’assessorato all’Economia - saranno presentati alla stampa dal vicepresidente della Regione e assessore all’Economia, Gaetano Armao e dai dirigenti dell’assessorato:

sabato, 27 aprile alle 10 Assessorato all’Economia (sala Marzio Tricoli) via Emanuele Notarbartolo, 17