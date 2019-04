Inserita in Cronaca il 24/04/2019 da Direttore Trapani - Ordinanza a tutela del decoro urbano, igiene e sanità pubblica Ordinanza del Sindaco Proposta n. SERVPOMU 2148/2019

Ordinanza. n. 51 del 23/04/2019



Oggetto: ORDINANZA A TUTELA DEL DECORO URBANO, IGIENE E SANITA´ PUBBLICA

IL SINDACO Premesso che - nella zona denominata “Fontanelle SUD” insistono in condizione di grave abbandono delle aree libere sia di proprietà comunale, sia dello IACP che di privati (ved. Allegata planimetria “A”); - le superiori aree, non essendo recitante, talvolta vengono utilizzate anche da ignoti in modo improprio ; Considerato che: - il 3° Settore con nota prot. n. 20507 del 7.03.2019 (all.”B”) ha invitato lo IACP a provvedere alla pulizia delle aree di pertinenza degli immobili di loro proprietà e che la stessa è rimasta inevasa; - la locale TeleSud in data 6.04.2019 ha diramato un servizio giornalistico, corredato da interviste di cittadini inermi e da videoregistrazioni sui luoghi, con il quale si denuncia lo stato grave di degrado urbano ed igienico-ambientale, interessante il quartiere in esame e la zona di via Martiri di Nassiria; - la P.M.in data 9.04.2019 , ore 10,45 circa (ved. La relazione di servizi all.”C”) è intervenuta nella via Beppe Alfano con il dott. R. Messineo dell’ASP di Trapani – Servizio veterinario, poiché era stata riscontrata la presenza di un cane, di razza pitbull, oltre ulteriori n. 2 cani anch’essi di razza pitbull, entro una struttura precaria abusivamente realizzata su area del demanio comunale; Visto il verbale della Polizia municipale prot 34580 del 16/04/2019 dal quale si rileva che l´area interessata necessita di massicci interventi di bonifica delle aree a verde, e dello smaltimento di materiale ingombrante e sfabricidi, scaricati in modo incontrollato che nel tempo si sono accumulati e cristallizzati negli spazi dell´intero quartiere, rendendo alcune zone inaccessibili ove potrebbero emergere , occultati dalla vegetazione, rifugi abusivi di animali di razza canina e discariche temporanee di materiale ferrosi. Sono stati rilevati altresì, un cospicuo numero di veicoli in stato di abbandono (circa 20). - Ritenuto di dovere provvedere con urgenza per eliminare l´inconveniente igienico-sanitario, anche al fine di prevenire incendi nell´area interessata - visto l´art. 50 del TUELL 267/2000 ORDINA 1. allo IACP : · la bonifica, oltre che l’attivazione di iniziative utili ad impedire l’improprio accesso/utilizzo delle aree, entro e non oltre il termine perentorio di giorni due dalla ricezione della presente, trascorsi i quali, per motivi di sicurezza e di ordine pubblico, questo Ente interverrà in danno con addebito dei costi sostenuti; · di procedere entro giorni 5 dalla ricezione della presente al controllo, a mezzo appositi sopralluoghi, delle aree affidate alla propria gestione e, qualora riscontrasse l’improprio utilizzo, di provvedere a denunciare gli illeciti comportamenti all’autorità giudiziaria; 2. al 3° Settore: - la bonifica, d’intesa con altri Servizi comunali per la competenza, oltre che l’attivazione immediata di iniziative utili ad impedire l’improprio accesso/utilizzo delle aree demaniali; - di procedere periodicamente, ed in prima fase entro giorni 5 dalla ricezione della presente al controllo, a mezzo appositi sopralluoghi, delle aree affidate alla propria gestione e, qualora riscontrasse l’improprio utilizzo, di provvedere a denunciare gli illeciti comportamenti all’autorità giudiziaria; 3. al 5° Settore: · Servizio P.M., oltre ad accertare la presenza di altre aree private in pari condizioni di abbandono, di procedere a verificare la sussistenza di illeciti assumendo tutte le iniziative necessarie per la loro eliminazione anche con denunce all’autorità giudiziaria, oltre che alla vigilanza sulla corretta applicazione della presente Ordinanza; · Servizio Protezione Civile, d’intesa col 3’ Settore, di provvedere, alla scerbatura, alla pulizia e alla bonifica delle aree di proprietà comunale e, nel caso previsto dal comma 2 del 1° punto, anche di quelle nella disponibilità dello IACP, rimuovendo il terreno ad una profondità tale da eliminare e/o contrastare i cunicoli utilizzati dalla popolazione murina (ved. Ratti e/o roditori in genere); 4. al 7° Settore di provvedere ad attivare interventi di derattizzazione in aggiunta a quelli già effettuati, oltre che di supportare la P.M. per le attività di ricovero dei cani eventualmente rinvenuti detenuti in tali aree. A V V E R T E L’ inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza è punita a norma del disposto dell’art.7 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di 25,00 euro ad un massimo di 500,00 euro, fatta salva l’applicazione di più gravi sanzioni amministrative pecuniarie e/o penali previste dalle disposizioni di legge in materia disciplinate dall’art. 255.1 del D.Lgs. 152/06, cosi come modificato dall’art.34 del D.Lgs. 205/2010 e dall’art. 650 del c.p.. C O M U N I C A Che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o straordinario al Presidente della Regione Sicilia, rispettivamente entro 60 o 120 gg. a far data dal giorno successivo al termine di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale. D I S P O N E 1. Al Dirigente del 5° Settore – P.M. di verificare la corretta ottemperanza della presente ordinanza; 2. Che la presente Ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio on line, sul sito internet dell´Ente sezione trasparenza, e notificata a mezzo P.E.C. ai sottoelencati soggetti: - Alla Prefettura di Trapani; - Allo IACP; - Al Segretario Generale – Sede; - Al Dirigente del 3° Settore – Sede; - Al Dirigente del 5° Settore – Sede; - Al Dirigente del 7° Settore – Sede.

Trapani, lì 23/04/2019

IL DIRIGENTE/FUNZIONARIO BOSCO MARIO