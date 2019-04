Inserita in Cronaca il 24/04/2019 da Direttore Konsumer Sicilia - Comune di Erice: multe molto salate nei confronti di coloro i quali abbandonino rifiuti nelle aree pubbliche Apprendiamo, attraverso gli organi di stampa, che il Comune di Erice ha recentemente deliberato di infliggere delle multe molto salate nei confronti di coloro i quali abbandonino rifiuti nelle aree pubbliche. Concordiamo, senza remore, con il pugno duro adottato da codesta Amministrazione che andrà a colpire le reiterate inciviltà poste in essere da cittadini privi di alcun senso civico. Auspichiamo, nondimeno, che tutti gli altri comuni seguano tale esempio nella speranza che possa scoraggiare quanti, in spregio alle più elementari norme civiche e sociali, persistono nell´inquinamento del nostro territorio. Sarebbe opportuno intensificare i controlli attraverso l´installazione di un numero considerevole di telecamere al fine di arginare tali deprecabili comportamenti.

Avv. Giancarlo Pocorobba, Presidente di Konsumer Sicilia.